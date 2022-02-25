РИАМО - 25 фев. Порядка 100 праздничных мероприятий пройдут в Московской области по случаю празднования широкой Масленицы, гостей будут угощать блинами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Во время празднования людям раздадут более 20 тыс. блинов. Для этого в регионе разместят около 300 точек общественного питания. Также для гостей подготовили праздничные гуляния и творческие мастер-классы.

Ключевые мероприятия пройдут в Одинцовском округе, Красногорске, Ступине и Королеве.

В Красногорске в Павшинской пойме Масленицу отпразднуют 6 марта. На территории городского округа пройдет более 126 мероприятий, 60 мастер-классов и 20 выставок, конкурс блинов.

В гуляниях примут участие аниматоры. Также будут концертная программа, уличные аттракционы (масленичный столб, качели, ремесленная слобода), фотозона, дополненная реальность, чаепитие в русском стиле, шоу Жар-птицы, хедлайнер международный арт-проект BY (Baba Yaga), сжигание чучела).

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