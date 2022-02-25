РИАМО - 25 фев. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели подростка, провалившегося под лед на северо-западе города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Возбужденно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел днем 25 февраля в районе Южное Тушино. Два подростков в возрасте 13 и 14 лет вышли на покрытый льдом канал им. Москвы вблизи Лодочной улицы. Под тяжестью веса лед треснул и дети провалились.

Один из мальчиков смог выбраться самостоятельно, второго достали из воды спасатели. Несовершеннолетние были госпитализированы, но, несмотря на оказанную помощь, один из подростков скончался.

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