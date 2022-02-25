РИАМО - 25 фев. С начала 2022 года горячая линия «Мособлгаза» обработала 50 тыс. звонков от жителей Подмосковья, которые хотели получить ответы на вопросы касательно газового оборудования, сообщает пресс-служба компании.

Пользователи могут позвонить по телефону 8 800 200-24-09 и получить ответы на вопросы об услугах предприятия и расчетам за потребленный газ, уточнить правила безопасной эксплуатации газового оборудования.

Еще можно узнать, как подать заявку на технологическое присоединение.

«Повышение качества обратной связи с жителями Подмосковья – важное направление работы «Мособлагаза». Обратившись на горячую линию, вы можете быстро получить ответ на интересующие вас вопросы: в ходе «живого диалога» наши операторы помогут вам получить необходимую услугу или направят к профильному сотруднику предприятия», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 по 18:00, в пятницу – 09:00-16:45.

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