РИАМО - 25 фев. С начала масочного режима, установленного на территории Московской области 12 мая 2020 года, пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах компании около 94 тыс. медицинских масок. При этом на 2022 год пришлось уже около 1 тыс. покупок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Чаще всего покупку средств индивидуальной защиты пассажиры «Мострансавто» оплачивали с помощью банковских карт — за весь период масочного режима ими были оплачены почти 40,5 тыс. покупок. На долю транспортной карты «Стрелка» пришлось около 18 тыс. операций.

Стоимость одной защитной маски в автобусах «Мострансавто» составляет 5 рублей. Ношение средств индивидуальной защиты — обязательное условие для проезда в общественном транспорте Подмосковья. Надевать маски необходимо заранее, перед посадкой в транспортное средство.

Отмечается, что сотрудники «Мострансавто», контактирующие с пассажирами, также обеспечены защитными масками. Линейный автопарк компании и объекты транспортной инфраструктуры регулярно дезинфицируют.

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