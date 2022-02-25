РИАМО - 25 фев. Центробанк РФ увеличил выдачу денег банкам для пополнения банкоматов из-за выросшего спроса на наличные. Об этом сообщает News.ru.

Спрос на наличные деньги, по данным на 24 февраля, вырос в 58 раз - до 111,3 млрд рублей.

Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Также пополнение банкоматов продолжится и в предстоящие выходные.

В ЦБ отметили, что все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены, любые операции по ним доступны без каких-либо ограничений.

Ранее эксперты сообщали, что введенные в отношении Сбербанка санкции не повлияют на его работу внутри России, а карты банка будут действовать и за границей. ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» продолжат обеспечивать бесперебойную работу всего финансового рынка РФ.

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