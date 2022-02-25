РИАМО - 25 фев. В Московской области была оштрафована микрокредитная организация, которая осуществляла незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности с заемщиков, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В Главное управление ФССП России по Московской области обратились несколько граждан. Во время взыскания просроченной задолженности микрокредитная организация в течение нескольких месяцев направляла текстовые сообщения на их мобильные телефоны.

При этом правовых оснований на это у компании не было. В рамках своих полномочий организация могла взаимодействовать только с помощью почты.

Суд, оценив представленные доказательства, признал организацию виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей.

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