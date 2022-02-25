РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Участники регионального проекта «Подмосковный PRE-school: стандарт детского сада» в Подольске и ряде других городов Подмосковья в марте начнут тестировать в пилотном варианте новое мобильное приложение, в полную силу оно заработает в сентябре, сообщила заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.

В школе №35 микрорайона Кузнечики в пятницу прошел первый областной слет участников регионального проекта «Подмосковный PRE-school: стандарт детского сада». В нем приняло участие 200 руководителей образовательных организаций Подмосковья.

«1 сентября должно заработать новое мобильное приложение. В настоящее время мы над ним активно работаем и с 1 марта запустим в пилотном варианте. Протестируем, чтобы понять, удобно это или нет, сколько времени займет работа с ним у воспитателя, насколько довольны будут родители. С 1 сентября запустим для всех», - сказала Михайлова.

В Подмосковье появится новый стандарт детского сада — система Preschool. Его используют для облегчения перехода ребенка в школу, чтобы дать все необходимые знания и выстроить преемственность в образовательных учреждениях.

Разработчики включат в рабочую группу руководителей детских садов, воспитателей и родителей. В нем можно будет посмотреть расписание занятий, меню, посещаемость, почитать объявления и комментарии для родителей. В приложение включат данные о здоровье ребенка, контакты родителей для экстренной связи. Также в нем будут пополнять «рюкзачок успехов» ребенка.

Планируется, что приложение будет бесплатным для пользователей. Воспитатель сможет выкладывать в нем фотографии занятий детей во время их нахождения в детском саду, записывать ролики с занятий и выступлений. Это не будет входить в обязанности, но воспитатель сам должен будет решить, о чем стоит проинформировать родителей. Например, у кого-то из детей плохой аппетит или наоборот он отличился в лучшую сторону и сделал красивый рисунок или поделку.

В настоящее время на территории Подмосковья уже 101 образовательная организация в 41 муниципалитете начала работать по системе Preschool. В том числе 5 в Подольске, столько в области еще нигде нет. Охвачено более 1 тыс. воспитателей и 10 тыс. воспитанников.