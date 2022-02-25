РИАМО - 25 фев. В Москве правоохранители задержали двух граждан Латвии, находившихся в международном розыске по подозрению в убийстве футбольного агента в Риге в 2021 году, сообщается на сайте «МВД медиа».
Отмечается, что фигуранты дела скрывались от правоохранителей и находились в международном розыске. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий местоположение мужчин было установлено, задержание подозреваемых в Москве проходило при силовой поддержке Росгвардии.
Сейчас один из фигурантов доставлен в следственные органы Брянска, в отношении второго решается вопрос об экстрадиции в Латвию.
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