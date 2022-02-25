РИАМО - 25 фев. Комитет по конкурентной политике Подмосковья совместно с администрацией городского округа Серпухов проводит электронный аукцион по продаже здания с земельным участком, сообщает пресс-служба ведомства.

Нежилое одноэтажное строение расположено в деревне Злобино. Его площадь составляет 32,2 кв. м. Вместе с ним на продажу выставлен участок площадью 221 кв. м. Вместе они продаются за 727 145 рублей с учетом НДС.

Имущественный комплекс располагается на выезде из населенного пункта, в 87 км от МКАД по Варшавскому шоссе и в 10 км от Серпухова. В 1 км находится остановка общественного транспорта «Поворот на Тверитино», а в 2,3 км – остановка «7-й километр».

Подать заявку на участие в аукционе можно до 28 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 21000004710000000333).

Аукцион состоится 31 марта. Более детальную информацию об объектах, которые выставлены на торги в Подмосковье, можно получить на портале ЕАСУЗ.