РИАМО - 25 фев. Самку зубра по кличке Муника из серпуховского Приокско-Террасного заповедника доставили на территорию кордона Гузерипль Кавказского биосферного заповедника, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.

Муника пополнит число обитателей вольерного комплекса кордона Гузерипль. Отмечается, что этого пополнения в Кавказском биосферном заповеднике ждали шесть лет.

Сейчас Мунике 19 лет, она весит около 500 кг и, по словам сотрудников заповедника, не отличается кротким нравом. Дорога из Московской области в Кавказский заповедник заняла почти двое суток, Муника перенесла ее хорошо.

Животное перевезли в заповедник с помощью грузовой «Газели», в которой специально для нее был оборудован контейнер из металлического каркаса и крепких досок. По пути животное кормили, поили и делали остановки, чтобы она могла отдохнуть. Перед поездкой она прошла 30-дневный карантин и была обработана от паразитов​.

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