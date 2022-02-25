РИАМО - 25 фев. В Московской области на торги, организатором которых выступает комитет по конкурентной политике Подмосковья, выставлено 48 нежилых помещений, сообщает пресс-служба ведомства.

Инвесторы смогут приобрести в собственность или арендовать имущество. Там они смогут открыть магазины, офисы, объекты торговли, общественного питания и иные коммерческие учреждения в зависимости от типа функционального назначения.

Нежилые объекты выставлены на торги во многих городских округах региона. Из них 36 предназначены для аренды, 12 – для продажи.

В городском округе Луховицы можно приобрести нежилое помещение площадью 694,3 кв. м. Оно расположено в поселке Орешково. Объект занимает два этажа нежилого здания. Рядом с ним расположены социальные учреждения, остановки общественного транспорта и Новорязанское шоссе. Минимальная цена продажи имущества – 3 262 354,17 рубля без учета НДС.

Еще одно помещение площадью 217,6 кв. м расположено в городском округе Электросталь. Объект находится на первом этаже жилого дома и подойдет для открытия или расширения бизнеса. В шаговой доступности от помещения находятся детские сады, поликлиники, торговые центры, спортивные и культурные комплексы, экопарк.

Кроме того, рядом расположены остановки общественного транспорта, автостанция и железнодорожный вокзал Электросталь и Фрязевское шоссе. Минимальная стоимость продажи объекта составляет 5 678 707 рублей с учетом НДС.

В Рузском округе можно на 10 лет арендовать помещение площадью 26 кв. м. Оно находится на цокольном этаже. Рядом развита транспортная и социально-коммерческая инфраструктура, по соседству расположены остановки общественного транспорта. Начальная цена аренды составляет 131 560 рублей в год.

Подробную информацию о нежилых помещениях, которые выставлены на торги, можно узнать на портале ЕАСУЗ (http://https/easuz.mosreg.ru/torgi). Большинство помещений расположены на первых и цокольных этажах, а также в подвалах жилых многоквартирных домов в пешей доступности от остановок общественного транспорта.