РИАМО - 25 фев. По состоянию на 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составил 56,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины привился 5 201 031 человек, полностью вакцинировались 5 027 678 жителей региона.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1846 случаев инфицирования. Врачи вылечили еще 9416 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 934 219 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших достигло 813 840.

В Подмосковье можно бесплатно вакцинироваться в любом из пунктов при поликлиниках или в общественных местах. Врачи рекомендуют не забывать и о ревакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>