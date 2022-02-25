РИАМО - 25 фев. Telegram, Instagram, Facebook и приложение Тинькофф работают с перебоями на территории России. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Пользователи Telegram, Instagram, Facebook отмечают, что если сложности с подключением и отправкой сообщений. У некоторых пользователей отсутствует подключение к серверу.

У пользователей Тинькофф есть проблемы с мобильным приложением, онлайн-банкингом и переводами средств.

Чаще всего жалобы на проблемы в работе сервисов поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, а также других городов РФ.