РИАМО - 25 фев. В прошлом году в Москве сервис SMS-уведомлений о платежах по постановлениям оформили более 280 тыс. пассажиров. Он нужен для того, чтобы избежать просрочек и удвоения сумм платежей, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«Чтобы помочь пассажирам избежать просрочек по оплате постановлений и удвоения сумм платежей, мы ввели услугу бесплатных sms-уведомлений. Уже более 280 тыс. пассажиров воспользовались этой функцией», - сказал Султанов.

Подключить эту функции довольно просто – нужно лишь назвать свой номер телефона при оформлении административного материала.

Уведомления приходят два раза - на следующий день после оформления постановления и за 10 дней до срока погашения.

В сообщении напоминают о том, когда нужно оплатить штраф. Это нужно сделать в течение 2 месяцев со дня получения штрафа. Если вовремя не заплатить, стоимость штрафа повышается в 2 раза.