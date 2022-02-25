РИАМО - 25 фев. Новый детский сад, рассчитанный на 320 малышей, появится в микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск к 2024 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчик был определен в рамках открытого конкурса. Им стала компания «Крост-Д».

«Новое дошкольное учреждение будет построено в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Детский сад сможет принять 320 малышей», - рассказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

В планах построить и ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию к 2024 году. В здании будут оборудованы спальни, игровые, спортивный и музыкальный залы. А еще медпункты, кабинеты для психолога и логопеда, пищеблок и другие помещения.

Дошкольное учреждение сможет обеспечить комфортное, безопасное и всестороннее развития ребенка.