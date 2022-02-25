РИАМО - 25 фев. Новый детский сад, рассчитанный на 320 малышей, появится в микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск к 2024 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Подрядчик был определен в рамках открытого конкурса. Им стала компания «Крост-Д».
В планах построить и ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию к 2024 году. В здании будут оборудованы спальни, игровые, спортивный и музыкальный залы. А еще медпункты, кабинеты для психолога и логопеда, пищеблок и другие помещения.
Дошкольное учреждение сможет обеспечить комфортное, безопасное и всестороннее развития ребенка.
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