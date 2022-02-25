РИАМО - 25 фев. За прошедшую неделю коллективный иммунитет россиян к коронавирусной инфекции снизился с 59,7% до 57,8%. Это произошло из-за утраты иммунитета гражданами, вакцинировавшимися или переболевшими Covid-19, более полугода назад, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины привились 87 307 060 человек, полностью вакцинацию прошли 83 383 452 россиянина.

Сейчас уровень коллективного иммунитета выше 80% достигнут в Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и Мурманской области.

Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в любом регионе страны одним из доступных отечественных препаратов.

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