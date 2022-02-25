РИАМО - 25 фев. В Сергиево-Посадском городском округе получит развитие производство по разделке птицы. Также в муниципалитете появится новое предприятие по деревообработке, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В деревне Тураково расположено производство по разделке мяса птицы и изготовлению полуфабрикатов. Оно функционирует на земельном участке площадью свыше 84,5 тыс. кв. м. Благодаря переводу этих земель под промышленное значение производство можно будет увеличить до 20 тыс. кв. м.

Новое предприятие появится в деревне Суропцево. Там на участке площадью 27,8 тыс. кв. м планируется открыть предприятие по деревообработке. Объем вложений в объект составит 96,8 млн рублей, на производстве смогут работать 18 человек.

«В соответствии с утвержденными генеральными планами Сергиево-Посадского городского округа собственники двух земельных участков общей площадью более 112 тысяч кв. м. для реализации своих производств перевели земли из сельхозназначения в земли промышленности», – заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Оба проекта планируется реализовать в период с 2022 по 2025 годы.