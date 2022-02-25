РИАМО - 25 фев. По состоянию на 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в столице составил 52,8%. Неделю назад показатель был равен 56,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первую прививку от Covid-19 поставили 7 325 314 граждан, полностью вакцинировались 6 975 813 человек.

Снижение происходит из-за утраты иммунитета москвичами, которые вакцинировались или переболели коронавирусом более полугода назад.

С начала пандемии в столице выявили 2 687 163 случая инфицирования, выздоровели 2 466 755 человек, умерли 41 032 пациента.

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