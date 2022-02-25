РИАМО - 25 фев. Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте девушки, которая бросила в полицейских коктейль Молотова на несанкционированной акции в центре столицы, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Речь идет о 22-летней Анастасии Левашовой. В отношении нее возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Ее арестовали на 2 месяца, до 24 апреля 2022 года. Девушка признала вину и рассказала, что зажигательную смесь изготовила сама.

Ранее в Сети опубликовали видео, как девушка в черной маске бросает коктейль Молотова в районе Большой Бронной улице в сторону прохожих и полицейских.