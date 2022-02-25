РИАМО - 25 фев. Российская авиакомпания S7 отменяет все рейсы из России в Европу с 26 февраля по 13 марта. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным пресс-службы перевозчика, это в том числе рейсы в Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Барселону, Ларнаку, Ниццу и Париж. В настоящий момент продажа билетов на данные направления остановлена.

Причиной для такого решения стало закрытие воздушного пространства над рядом европейских стран в связи с обострением ситуации на Украине.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» попала под санкции Великобритании. Власти этой страны сообщили о приостановке действия лицензии на осуществление полетов. Такие ограничения нарушают положение соглашения о воздушном пространстве между странами.

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