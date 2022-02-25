РИАМО - 25 фев. Объявлен кастинг для участия в съемках 6 сезона детского песенного конкурса «Ты супер!», сообщает пресс-служба телекомпании НТВ.

В проекте смогут принять участие талантливые ребята в возрасте 7-18 лет, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной ситуации в семье находятся в школах-интернатах.

Участие в проекте даст ребятам шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

Участники проекта будут выбраны по итогам удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 15 мая. Узнать, как подать заявку, можно на сайте НТВ.