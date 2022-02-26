РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 фев. В Щелковском историко-краеведческом музее в субботу проведут 2 сборные экскурсии по выставкам «Цвет: способ жизни» и «Женский образ в советском и российском фарфоре», сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

В 11:00 состоится экскурсия для детей «Цвет: способ жизни». Она сопровождается мастер-классом «Эксперименты с цветом», участникам рекомендовано иметь с собой фартук.

В 15:00 пройдет экскурсия по выставке «Женский образ в советском и российском фарфоре», где представлены фарфоровые статуэтки советского и постсоветского периодов. Выставка объединила произведения искусства Ленинградского фарфорового завода (в настоящее время – Императорский фарфоровый завод), Дулевского фарфорового завода, фарфоровых заводов Вербилок и Гжели, Конаковского фарфорового завода, Коростенского и Киевского фарфоровых заводов.

Узнать все подробности и записаться на экскурсию можно по телефону: 8(496)566-46-30.