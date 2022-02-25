РИАМО - 25 фев. Россия не сможет принять участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году, против этого выступили Финляндия и Швеция, сообщает Nation News.

К организаторам музыкального мероприятия обратились несколько европейских стран, которые отметили «сложную» ситуацию в восточной части Европы.

О том, что Россия не будет участвовать в Евровидении, организаторы сообщили 25 февраля. Конкурс «понесет репутационный ущерб, если Россия примет в нем участие», отметили в Европейском вещательном союзе (EBU).

Ранее подольская певица София Фоменко вышла в финал отборочного тура конкурса детской песни «Евровидение».

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