РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. Родители учеников из Домодедова могут попробовать сдать ЕГЭ в 5 школах округа в субботу, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

26 февраля – Единый день сдачи ЕГЭ родителями. Родители учеников пройдут всю процедуру сдачи экзамена: регистрацию на экзамен, предэкзаменационный контроль, заполнение бланков, написание экзаменационной работы, составленной из заданий, аналогичных заданиям на ЕГЭ.

Пункты сдачи единого государственного экзамена на базе общеобразовательных учреждений Домодедова будут открыты в школе №1; в лицее №3 им. Героя Советского Союза Ю. П. Максимова; в гимназии №5; в школе №7 с углубленным изучением отдельных предметов и в школе №8.

Экзамен начнется в 10:00.​