РИАМО - 25 фев. С сегодняшнего дня в России частично ограничат доступ к соцсети Facebook, сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение принято в связи с «нарушением основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

В РКН отметили, что 24 февраля соцсеть Facebook ввела ограничения для официальных аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок «Лента.ру» и Газета.ru.

Все требования Роскомнадзора владельцы соцсети проигнорировали, а также не объяснили, почему был ограничен доступ к российским СМИ.

С октября 2020 года ведомство зафиксировало 23 случая проявления подобной цензуры от Facebook в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.