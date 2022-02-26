РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Юнармейские отряды городского округа Люберцы в субботу встретятся на закрытой всесезонной площадке Центра военно-тактических игр «Берсерк» для участия в первенстве на Кубок ЦВТИ по лазертагу, сообщил заместитель президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

В 13:00 начнется мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Площадка расположена возле дома №16 на улице Поселок Калинина.

Лучшие отряды – победители и призеры – будут награждены кубками и медалями за 1, 2 и 3 места. Дополнительно в рамках спортивного мероприятия ребята смогут познакомиться с выставкой боевого стрелкового вооружения – автоматами, пулеметами и пистолетами. Также у юнармейцев будет возможность проверить себя в разборке и сборке оружия.

Мероприятие организовано РОО «Федерация лазертага Московской области» и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке «Юнармии» Люберец и компании «Кухонный Двор».​