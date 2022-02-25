РИАМО - 25 фев. В ближайшие дни изменится сетка вещания Первого канала в связи со сложившейся ситуацией. Об этом сообщила дирекция общественных связей телеканала.

«Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться», — сообщили в пресс-службе канала.

Сегодня программа «Время покажет» будет продлена вместо эфира «Человека и закона». После этого выйдет «Большая игра», которая заменит «Поле чудес».

Вторую часть «Большой игры» зрители смогут увидеть сразу по окончании выпуска «Голос. Дети» вместо программы «Вечерний Ургант».

При этом в выходные дни вместо регулярных программ, среди которых «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь, «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети», КВН, выйдут программы, посвященные актуальной повестке.

В пресс-службе также заявили, что в программах могут быть и другие изменения.

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