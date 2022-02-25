РИАМО - 25 фев. В подмосковной Шатуре объявили электронный аукцион по аренде земельного участка для ведения скотоводства в деревне Красная Горка, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На участке площадью 278 210 кв. м можно заниматься разведением крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей, разместить здания для их содержания, а также производить фермерскую продукцию.

Победитель аукциона будет вправе использовать земельный участок в течение 13 лет и 2 месяцев. Начальный размер годовой арендной платы – 165 813,16 рубля.

В Шатуре сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики. Здесь успешно работают как крупные сельхозпроизводители, так и небольшие фермерские хозяйства.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 апреля на электронной торговой площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru. Торги состоятся 15 апреля.

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