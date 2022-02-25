РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В текущем году в Подольске планируют отремонтировать 23 автомобильные дороги местного значения, сообщил и. о. главы городского округа Дмитрий Жариков.

На территории округа планируют отремонтировать 23 автомобильные дороги местного значения, 5 из них отобрали по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

«Самый большой объем работ намечено провести на улице Лапшенкова – здесь дорожное покрытие обновят на участке чуть менее 2 км. Большая часть средств на ремонт дорог поступит из бюджета Московской области в рамках софинансирования. Подрядные организации по плану приступят к работам с 15 апреля», – написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.