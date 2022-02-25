РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который признан виновным в совершении убийства, сообщается в Instagram-аккаунте прокуратуры Московской области.

Судом установлено, что в ночь на 1 ноября 2021 года пьяный мужчина находился со знакомым в квартире, расположенной в поселке Отрадное городского округа Красногорск. На почве личных неприязненных отношений он нанес потерпевшему не менее 46 ударов руками и ногами, а также молотком по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддерживал прокурор Московской области Сергей Забатурин.