РИАМО - 25 фев. Совет Европы принял решение об исключении России из Совета Европы, сообщает Федеральное агентство новостей.

В МИД Италии уточнили, что решение было принято 25 февраля по итогам совещания организации.

Предложение об исключении Москвы было внесено Киевом и Варшавой.

Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В связи с членством в этой организации РФ ввела мораторий на смертную казнь.

Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию соседнего государства и защиту мирных жителей Донбасса. Ранее РФ признала суверенитет ДНР и ЛНР. Запад ответил на это решение санкциями.

Что происходит 25 февраля: ход военной спецоперации на Украине и санкции Запада>>