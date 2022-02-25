РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» изучают видеоматериал, размещенный в интернете, на котором видно, как несовершеннолетний житель Люберец грубо обращается с собакой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в поселке Малаховка.

«В настоящее время полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», - сообщили в пресс-службе.

Пользователи «ВКонтакте» в местном сообществе «Подслушано МЭЗ\Малаховка» сообщили, что родители на жалобы соседей не реагируют.