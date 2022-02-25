РИАМО - 25 фев. Праздничные гуляния в честь Масленицы на ВДНХ отменили по этическим соображениям. Сам парк и павильоны будут работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба выставки.

В честь праздника на ВДНХ была запланирована масштабная программа мероприятий, которые должны были состояться с 25 февраля по 6 марта. Однако из-за сложившейся обстановки их решили отменить.

Павильоны и музейно-выставочные пространства на ВДНХ будут по-прежнему открыты для посетителей. Также продолжат работать выставки и проводиться экскурсии.

Масленица в этом году будет отмечаться с 28 февраля по 6 марта.

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