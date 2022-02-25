РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков проконтролировал ход работ на проблемных объектах незавершенного жилищного строительства в ЖК «Народный», «Шепчинки», «Дом на Серпуховской», после их ввода в эксплуатацию квартиры смогут получить около 800 человек.

«Вместе с генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области Вячеславом Бетиным, подрядными организациями, руководителями проектов обсудили текущую ситуацию и обозначили сроки завершения строительства. После ввода в эксплуатацию в свои квартиры смогут заехать около 800 человек», — написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Всего в городском округе Подольск 12 проблемных объектов жилищного строительства, это 23 многоквартирных дома.

Жариков подчеркнул, что и дальше будет оказывать самое активное содействие региональному фонду в завершении строительства проблемных ЖК.