РИАМО - 25 фев. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на сегодняшний день в России нет проблем со снятием наличных. Банковские карты работают в прежнем режиме, сообщает ТАСС.

У пользователей карт банков РФ могут возникать проблемы за границей. Министр призвал учитывать это обстоятельство.

«Экономическая и финансовая ситуация в РФ в целом стабильна, предприятия работают штатно», - сказал Силуанов.

Он также подчеркнул, что колебание валют носит временный характер. Сложившаяся ситуация не несет рисков устойчивости экономики РФ. Правительство и Центробанк поддерживают финансовые организации и продолжат это делать.

Ранее США и Евросоюз заявили о введении санкций против России из-за ее военной компании на Украине. Под рестрикции попали крупные банки, в том числе Сбербанк, ВТБ и Промсвязбанк.

Что происходит 25 февраля: ход военной спецоперации на Украине и санкции Запада>>