РИАМО - 25 фев. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на сегодняшний день в России нет проблем со снятием наличных. Банковские карты работают в прежнем режиме, сообщает ТАСС.
У пользователей карт банков РФ могут возникать проблемы за границей. Министр призвал учитывать это обстоятельство.
Он также подчеркнул, что колебание валют носит временный характер. Сложившаяся ситуация не несет рисков устойчивости экономики РФ. Правительство и Центробанк поддерживают финансовые организации и продолжат это делать.
Ранее США и Евросоюз заявили о введении санкций против России из-за ее военной компании на Украине. Под рестрикции попали крупные банки, в том числе Сбербанк, ВТБ и Промсвязбанк.
Что происходит 25 февраля: ход военной спецоперации на Украине и санкции Запада>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии