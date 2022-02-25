РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. В микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи пропал 67-летний Захар Уянаев, его разыскивают с 24 февраля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал 67-летний Захар Хажимуратович Уянаев, микрорайон Саввино, городской округ Балашиха, Московская область. 24 февраля 2022 года днем ушел в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи.

Рост мужчины составляет 170 см, он худощавого телосложения. Волосы черные с проседью и темно-карие глаза. Был одет в черную куртку, черный свитер, темно-синий свитер, темно-серые штаны, черные кроссовки, черную шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.