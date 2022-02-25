РИАМО - 25 фев. С 28 февраля в Московской области будут смягчены условия для посещения массовых мероприятий без предъявления QR-кода, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Так, мероприятия в помещении одновременно смогут посещать до 100 человек вместо 50. Предельное количество участников мероприятий, проводимых на открытом воздухе, будет увеличено с 500 до 1 тыс. человек.

Данная мера касается спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Это позволяет вернуть к прежнему режиму работы временные ковидные госпитали в Лобне, Щелкове, Кашире и других округах.

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