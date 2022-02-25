РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 фев. В Щелкове пройдут приемы жителей по вопросам получения юридической помощи и здравоохранения, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

2 марта пройдет прием жителей по оказанию юридической консультации и помощи. Прием проведет адвокат Московской коллегии адвокатов Ольга Тришкина. Адрес: ул. Кооперативная, д. 20, 2-й этаж. Начало в 10:00.

5 марта депутат МОД Владимир Шапкин, директор ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» Дмитрий Логинов, руководитель Щелковского окружного управления соцзащиты Жанна Пиняева, представитель уполномоченного по правам человека в МО по городскому округу Щелково и Фрязину Вера Евтушенко проведут прием жителей по вопосам здравоохранения. Прием пройдет по адресу: ул. Кооперативная, д. 20, 2-й этаж. Начало в 14:00.

Приемы будут проводиться строго по записи. Запись по телефону: 8(496)566-80-93 (общественная приемная партии «Единая Россия» Щелкова) и 8(496)566-19-54.