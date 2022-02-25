РИАМО - 25 фев. С 26 февраля в Подмосковье отменяется обязательный перевод на удаленную работу сотрудников, в том числе работников старше 60 лет и работников с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Требование перевести часть сотрудников подмосковных компаний на дистанционный формат работы действовало с ноября 2021 года из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. На удаленку было необходимо перевести не менее 30% персонала.

Также дистанционный формат работы требовалось ввести для сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими болезнями. От работодателей в целом потребовали минимизировать присутствие сотрудников на рабочих местах.

Кроме того, с 28 февраля в Подмосковье будут разблокированы социальные карты для проезда в общественном транспорте для граждан в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

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