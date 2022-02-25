РИАМО - 25 фев. С 28 февраля в Подмосковье отменяется блокировка социальных карт для проезда в общественном транспорте для граждан в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Временная блокировка соцкарт для проезда на общественном транспорте была введена 8 ноября 2021 года. Ограничения ввели для того, чтобы защитить наиболее уязвимые категории граждан от заражения Covid-19.

Блокировка не затронула жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые вакцинировались от коронавируса или переболели в течение последних 6 месяцев.

В общей сложности бесплатным проездом в общественном транспорте Подмосковья по соцкарте пользуются более 2 млн жителей.

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