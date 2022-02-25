РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Сразу 6 жителей микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи пожаловались на неработающие почти полгода стационарные телефоны, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий провел очередной прием жителей округа. Инвалид II группы, ветеран труда Вера Бутенко с улицы Пролетарской рассказала, что у нее городской телефон не работает уже 5 месяцев, при этом платежки приходят исправно. Она не может вызвать врача, пообщаться с родными.

«Ходила в филиал «Ростелекома» - там только разводят руками и не называют никаких сроков, когда заработает телефон», - посетовала пенсионерка.

Галина Ларионова с улицы Юбилейной также отметила, что без городского телефона они с супругом как без рук.

«Мы понимаем, когда ремонтные работы ведутся неделю-две. Но если телефон не работает полгода и приходят платежки, то это для нас, пенсионеров, непонятно», - сказала женщина.

Ефимов сказал, что это не первый сигнал, он обратится в компанию «Ростелеком» для получения пояснений. По его словам, если услуга не оказана, то должен быть произведен перерасчет.

«Считаю правильным со стороны компании информировать граждан о ситуации. Городской телефон играет важную социальную роль для наших пенсионеров, тем более в период пандемии коронавируса. Это и общение, и возможность вызвать врача», - отметил парламентарий.

Еще одна заявительница - мама девочки с нарушением слуха Марина Цапко попросила оказать содействие в приобретении аквабокса для слухового аппарата.

«Данный аксессуар предохраняет слуховой аппарат от воды, при этом не входит в индивидуальную программу реабилитации, и потому мы вынуждены приобретать его за свой счет», - сообщила женщина.

Ефимов разъяснил порядок предоставления материальной помощи и пригласил женщину принести документы, как только откроется финансирование.

Также вопросы от жителей касались протечки в квартире из-за таяния снега и оказания помощи в замене окна в квартире женщины, которая одна воспитывает ребенка-инвалида.

Прием жителей Тарас Ефимов проводит еженедельно, запись по телефону: +7(968)760-00-90.