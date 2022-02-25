РИАМО - 25 фев. Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, который провалился под лед на канале имени Москвы на северо-западе столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В целях установления всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел днем в пятницу. Двое подростков вышли на хрупкий лед, который под тяжестью их веса треснул. Одному мальчику удалось выбраться из воды самостоятельно. Второго подростка достали сотрудники экстренных служб, он был доставлен в детскую больницу, где скончался. Пострадавший ребенок госпитализирован.

СК проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут допрошены родители подростка и назначены необходимые экспертизы.

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