РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 фев. В городском округе Дзержинский в 2022 году планируют обустроить 15 детских площадок и 4 многофункциональные спортивные площадки, сообщил глава муниципалитета Сергей Будкин на отчете о результатах работы за 2021 год и задачах на 2022 год.

На 14 дворовых территориях будет заменено асфальтовое покрытие.

Будкин добавил, что в рамках президентского проекта «Комфортная городская среда» положено начало работам по благоустройству Томилинского лесопарка.