РИАМО - 25 фев. В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского начал работу сверхмощный магнитно-резонансный томограф на 3 Тесла, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Аппарат купили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Такое современное оборудование необходимо для установки точного диагноза и выбора наиболее подходящей тактики лечения пациента. Проходить исследования на новом аппарате смогут пациенты как на амбулаторном, так и стационарном лечении», - сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Устройство может повысить скорость исследований на 50%. Оно будет полезно при определении очень тонких структур и тканей.

Более высокое напряжение магнитного поля позволяет получать изображение с высоким разрешением, что помогает распознавать причины заболеваний, даже при минимально заметных изменениях в организме пациента.

Новый аппарат уже применяется специалистами в работе, в частности для выявления кардиологических и онкологических заболеваний на самых ранних стадиях.

«Делал МРТ по месту жительства, но доктор сказал, что недостаточно там мощности оборудования. Поэтому, как только здесь появился новый аппарат, – сразу меня направили. Должен сказать очень хорошо, мне все понравилось», - рассказал пациент Михаил.