РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел семинар-совещание по вопросам сопровождения реализации проектов инициативного бюджетирование в регионе в 2022 году, в Балашихе одним из таких проектов станет установка памятного знака в сквере Победы в деревне Дятловка, сообщает пресс-служба депутата.

Всего на реализацию проектов в бюджете региона предусмотрено 500 млн рублей.

«Всего по обращениям жителей муниципалитетов Подмосковья сформировано порядка 600 проектов. До 5 марта инициативные группы совместно с местной администрацией должны загрузить их на портал «Добродел» для последующего рейтингового голосования», – сказал Ефимов.

Он отметил важность информационной поддержки проектов – чем больше голосов наберет инициатива, тем больше у нее шансов на прохождение муниципального и регионального конкурсного отбора.

«В Балашихе, к примеру, в этом году в качестве проектов инициативного бюджетирования жители предложили обустроить площадку для выгула собак на улице Струве, установить памятный знак в сквере Победы в деревне Дятловка, приобрести мебель для организации буфета в школе №10 микрорайона Железнодорожный», – пояснил Ефимов.

В 2021 году в Балашихе реализован проект инициативного бюджетирования – благоустройство пруда Коровка в микрорайоне Железнодорожный.