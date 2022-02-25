РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел семинар-совещание по вопросам сопровождения реализации проектов инициативного бюджетирование в регионе в 2022 году, в Балашихе одним из таких проектов станет установка памятного знака в сквере Победы в деревне Дятловка, сообщает пресс-служба депутата.
Всего на реализацию проектов в бюджете региона предусмотрено 500 млн рублей.
«Всего по обращениям жителей муниципалитетов Подмосковья сформировано порядка 600 проектов. До 5 марта инициативные группы совместно с местной администрацией должны загрузить их на портал «Добродел» для последующего рейтингового голосования», – сказал Ефимов.
Он отметил важность информационной поддержки проектов – чем больше голосов наберет инициатива, тем больше у нее шансов на прохождение муниципального и регионального конкурсного отбора.
В 2021 году в Балашихе реализован проект инициативного бюджетирования – благоустройство пруда Коровка в микрорайоне Железнодорожный.
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