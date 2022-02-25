РИАМО - 25 фев. В Московской области в 2022 году планируется отремонтировать более 6 160 подъездов. Работы пройдут в рамках программы «Мой подъезд», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Программа стартовала в 2016 году. С тех пор она коснулась 2,5 млн жителей региона. Собственники жилья сами принимают решение об участии в программе. Жители могут предложить дизайн и оформление своего подъезда, а также проконтролировать ход работ.

«По программе «Мой подъезд» проделана колоссальная работа. Общее количество подъездов в Московской области составляет более 147 тыс. За истекшие шесть лет мы выполнили ремонт около 94,6 тыс. подъездов. Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу», – заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В 2021 году в регионе был выполнен ремонт около 11,4 тыс. подъездов. В 2022 году планируется провести ремонт в более чем 6160 подъездах, к началу второго квартала уже будет выполнено 10% программы. К концу года планируется отремонтировать юбилейный «стотысячный» подъезд.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 8 сентября 2021 года вручил юбилейную табличку отремонтированного 90-тысячного подъезда жителям дома в Люберцах.

Жители могут стать участниками программы совместно с управляющей компанией многоквартирного дома. На общем собрании им необходимо принять решение о проведении работ.

«Основная задача программы заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья, в приведении в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов. Приятно осознавать, что жители принимают активное участие в ремонте. Они сами решают, какие новшества применить в ремонте подъезда, сами определяли дизайн и концепцию подъезда», – добавил Велиховский.

Программа не менее чем на 52,5% финансируется из внебюджетных источников и не более чем на 47,5% – за счет средств бюджетов Подмосковья и муниципальных образований.

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