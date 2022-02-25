В этом году Масленица начнется в последний день зимы. Блинная неделя продлится с 28 февраля по 6 марта. В Прощеное воскресенье многие площадки Москвы и Подмосковья будут радовать гостей праздничной программой: сожжение чучела с хороводами, театрализованными представлениями и мастер-классами. Лучшие места, где можно встретить весну весело и с размахом, – в гиде РИАМО.

Измайловский кремль

сайт культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово»

В субботу, 5 марта, в Измайловском кремле можно будет отведать блинов, согреться чаем и сбитнем по старинным русским рецептам, а также принять участие в первом Всероссийском фестивале по хоббихорсингу с тренерским составом Центра развития хоббихорсинга в России. Хоббихорсинг означает имитацию движений всадника и лошади в выездке и конкуре при помощи игрушечного коня. Но на настоящих пони тоже можно будет покататься. Вход на мероприятие – свободный.

Празднество продлится 6 марта. Так, в воскресенье можно будет познакомиться с традициями каждого дня Широкой Масленицы и принять участие в исконно-русских атрибутах праздника. Для маленьких гостей откроется снежный городок, в котором можно будет скатиться с ледяной горки и поплутать в лабиринте. Самым ловким организаторы предлагают заработать подарки, забравшись на высокие столбы или победив в кулачном бою. В программе также дегустация блинов и кулинарные мастер-классы. Завершится праздник сожжением чучела.

Где: г. Москва, Измайловское ш., д. 73Ж, КРК «Кремль в Измайлово»

Когда: 5 марта с 13:00 до 17:30; 6 марта с 12:00 до 19:00

Стоимость: 5 марта – бесплатно; 6 марта – 300 рублей для взрослых, 200 рублей для детей, пенсионеров и инвалидов

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Набережная озера Сенеж

Любителям блинов точно стоит заглянуть в Солнечногорский городской округ – здесь пройдет тематический фестиваль «Лакомка». Он состоится 6 марта на набережной озера Сенеж. В программе праздника запланированы дегустация блинов, презентация блинных изделий, награждение победителей фестиваля и многое другое. Уход зимы также отметят концертом, русскими забавами, огненным шоу и традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Где: Московская обл., г. Солнечногорск, набережная озера Сенеж

Когда: 6 марта с 12:30 до 15:00

Стоимость: бесплатно

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Ферма «Русский страус»

Если обычных блинов вам мало, попробуйте кушанье из страусиных яйц. На страусиной ферме в деревне Старые Кузьменки будет организована ярмарка фермерской продукции. Для тех, кто хочет повеселиться, тоже найдется занятие. В программе – игры, забавы, конкурсы, «КОТошоу», выступление фольклорного коллектива, творческая мастерская и, конечно, сжигание чучела. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

Где: Московская обл., г. о. Серпухов, дер. Старые Кузьменки

Когда: 6 марта с 11:00

Стоимость: взрослый билет – 1 500 рублей, детский и льготный – 750 рублей, дети до трех лет – бесплатно

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Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Празднование Масленицы в «Горках Ленинских» запланировано на 5 и 6 марта. В субботу ожидается «День валенка» с украшением самого большого валенка в Подмосковье. А в воскресенье сожгут самое большое чучело в регионе. Помимо этого, организаторы предлагают гостям показать свои таланты в конкурсе «Снежная картина», в рамках которого нужно будет создать картину с масленичным сюжетом из природных материалов: сосновых веток, шишек, песка, еловых иголок, пшена и прочего. Также в программе – традиционные масленичные гуляния: игры, забавы, концерт, широкая ярмарка, тематические музейные программы.

Где: Московская обл., Ленинский г.о., р. п. Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 7

Когда: 5 и 6 марта в 14:00

Стоимость: 150 рублей

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Музей-усадьба «Кусково»

Посетить тематические экскурсии в составе организованных групп можно с 16 февраля по 6 марта 2022 года. Гостям предлагают выбрать одну из двух экскурсий, знакомящих с историей усадьбы и масленичных обрядов. Также в программе тематические художественные мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов или свечей из вощины. Билеты приобретаются на сайте онлайн.

6 марта в рамках городской программы гуляний «Широкая Масленица 2022» пройдут гулянья для всех желающих. Гости проводят зиму на улице с колядками, масленичными играми и танцевальными мастер-классами по кадрили. Участие в гуляниях бесплатное.



Где: г. Москва, ул. Юности, д. 2, музей-усадьба «Кусково»

Когда: с 16 февраля по 6 марта, 6 марта гуляния с 12:00 до 13:45

Стоимость: групповая экскурсия от 750 рублей + входной билет

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Музей-заповедник «Мелихово»

Масленица в Мелихово пройдет весьма насыщенно. В программе – инсценировки чеховских рассказов, концерты народной и классической музыки, знакомство с театральным костюмом на экскурсии, творческие мастер-классы. Не обойдется праздник без главного символа – куклы Маслены – и соревнований на масленичном столбе.

Изюминкой программы станут костюмированная игровая театрализованная программа «Средневековая мистерия» от Военно-патриотического клуба «Цитадель», а также веселые русские забавы и конкурсы от коллектива «Матрена-Арт». Приобрести билеты можно на сайте музея.

Где: Московская обл., г.о. Чехов, с. Мелихово, музей-заповедник «Мелихово»

Когда: 6 марта с 12:30 до 16:00

Стоимость: детский билет (3-14 лет) – 450 рублей, взрослый – 700 рублей, пенсионерам – 600 рублей

«Бакшевская Масляница»

группа "БакшЕвская МаслЯница" в соцсети "Вконтакте"

Это самая секретная и самая неординарная Масленица региона. Организаторы – клуб любителей отечественной истории «Рождественка» – сохраняют интригу и каждый год долго держат место проведения в секрете. Они обещают весьма интересную программу с традиционными русскими забавами: штурмом снежной крепости, доставанием подарков со столба, кулачными боями и многим другим.

Получить информацию о месте проведения со всеми координатами и подробностями можно будет только за три дня до начала мероприятия, вступив в группу во «ВКонтакте» до 2 марта. Кстати, сейчас организаторы делятся фотографиями итогов «маслостроя» – процесса возведения энтузиастами снежных фигур, лабиринтов, горок, установки столба, аттракционов и прочего.

Где: в секретном месте в Московской области

Когда: 6 марта

Стоимость: бесплатно

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Масленица на ВДНХ

Масштабные проводы зимы в столице устроят на ВДНХ. Отведать самых разных горячих блинов с чаем можно будет на традиционной масленичной ярмарке, которая разместится за павильоном № 55 «Музей оптических иллюзий». В течение недели можно будет посетить различные мастер-классы: от ремесленных до кулинарных.

В последний день масленичной недели 6 марта ожидается развлекательная программа – она пройдет с 14:00 до 19:00. Гости смогут попробовать силы в перетягивании каната и прыжках через огромную скакалку, поучаствовать в командных играх и, конечно, увидеть сожжение чучела. Также в воскресенье на Центральной аллее и площади Промышленности с 12:00 до 20:00 пройдет фестиваль «Нео-Масленица». Гостей встретят аниматоры в оригинальных нарядах, а желающие смогут поучаствовать во флешмобе – огромном хороводе.

Где: г. Москва, пр-т Мира, д. 119В, ВДНХ

Когда: с 25 февраля по 6 марта

Стоимость: бесплатно