РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 фев. В 2021 году в городском округе Дзержинский провели реорганизацию 11 образовательных учреждений в 3 образовательных комплекса, сообщил глава муниципалитета Сергей Будкин на отчете о результатах работы за прошлый год и задачах на 2022 год.

Он добавил, что в 2022 году планируется создание 4 учебного комплекса. Будут объединены гимназия №5 с детскими садами №№5 и 6.

Также готовятся документы для капитального ремонта лицея №3 (корпуса 2) в 2023 году, лицей №6 «Парус» войдет в проект «Школа с открытым стадионом».