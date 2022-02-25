РИАМО - 25 фев. В пятницу президент России Владимир Путин созвал оперативное совещание с членами Совбеза РФ. Он заявил, что сейчас основные столкновении в ходе военной операции происходят не с войсками Украины, а с националистическими формированиями, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Националистические элементы в составе украинских частей играют роль заградотрядов», — подчеркнул Путин в ходе совещания.

Он рассказал, что в Киеве и Харькове работают бандеровцы и неонацисты. Они используют тяжелое вооружение, в том числе систему залпового огня. Их действия российский лидер оценил как террористические.

С 24 февраля на территории Украины проводится военная спецоперация России. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что удары по мирному населению не наносятся, войска России бьют только по военной инфраструктуре.

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