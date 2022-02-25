РИАМО - 25 фев. Космонавт Денис Матвеев доставит на борт Международной космической станции мяч-символ Чемпионата мира по волейболу 2022 года.
Он добавил, что особая миссия его экипажа заключается в доставке символа чемпионата на борт МКС. Там космонавты хотят провести волейбольный матч, в котором поучаствуют все сотрудники станции.
По словам Матвеева, так космонавты намерены поддержать проведение Чемпионата мира по волейболу. После возвращения на землю мяч-символ вручат организаторам соревнования.
ЧМ по волейболу среди мужчин должен пройти с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове, Новосибирске, Уфе и ряде других российских городов.
Космонавт Матвеев рассказал, как готовился к предстоящему полету на МКС>>
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