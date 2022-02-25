РИАМО - 25 фев. Космонавт Денис Матвеев доставит на борт Международной космической станции мяч-символ Чемпионата мира по волейболу 2022 года.

«Роль действительно необычная. Для меня большая честь, что мне предложили стать послом Чемпионата мира по волейболу, конечно, я с радостью согласился. Как я вижу свою задачу лично и нашего экипажа – это болеть и сопереживать за нашу сборную»,— сказал Матвеев на пресс-конференции, посвященной запланированному на 18 марта 2022 года старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21».

Он добавил, что особая миссия его экипажа заключается в доставке символа чемпионата на борт МКС. Там космонавты хотят провести волейбольный матч, в котором поучаствуют все сотрудники станции.

По словам Матвеева, так космонавты намерены поддержать проведение Чемпионата мира по волейболу. После возвращения на землю мяч-символ вручат организаторам соревнования. ​

ЧМ по волейболу среди мужчин должен пройти с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове, Новосибирске, Уфе и ряде других российских городов.

Космонавт Матвеев рассказал, как готовился к предстоящему полету на МКС>>